Dove vedere Pescara-Gubbio in tv? Sky o Dazn, orario

Pescara-Gubbio, l'orario

La sfida tra Pescara e Gubbio andrà in scena oggi, mercoledì 16 settembre, alle ore 21 allo stadio "Adriatico - Giovanni Cornacchia", pronto ad ospitare il turno infrasettimanale che vale la quinta giornata del girone B di Serie C.

Dove vedere Pescara-Gubbio in diretta tv

Pescara-Gubbio sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Pescara-Gubbio, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.