Dove vedere Pescara-Gubbio in tv? Sky o Dazn, orario
Dopo aver portato a casa tre risultati utili consecutivi, il Gubbio di Mimmo Di Carlo fa visita ad un Pescara in evidente difficoltà in questo avvio di stagione. Reduce dalla sconfitta in casa dell'Atalanta U23, la formazione di Buscé è chiamata ad un immediato cambio di passo, come richiesto a gran voce anche dal patron Sebastiani a inizio settimana.
Pescara-Gubbio, l'orario
La sfida tra Pescara e Gubbio andrà in scena oggi, mercoledì 16 settembre, alle ore 21 allo stadio "Adriatico - Giovanni Cornacchia", pronto ad ospitare il turno infrasettimanale che vale la quinta giornata del girone B di Serie C.
Dove vedere Pescara-Gubbio in diretta tv
Pescara-Gubbio sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Pescara-Gubbio, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS