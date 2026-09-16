Ostiamare, nuova partnership. De Rossi: “Accordo che rafforza il nostro progetto”

Ostiamare, BANCOMAT diventa Platinum Sponsor

Al centro della collaborazione anche il settore giovanile dell'Ostiamare: "Uno degli elementi qualificanti di questa partnership è rappresentato dal settore giovanile, che oggi coinvolge oltre 700 atleti. Una realtà che testimonia in modo concreto la vocazione dell'AS Ostiamare Lido Calcio a essere non soltanto un Club sportivo, ma anche un presidio di socialità, formazione e aggregazione per bambini, ragazzi e famiglie". L'amministratore delegato di BANCOMAT Fabio Burlando ha affermato: "Bancomat è vicina ogni giorno a milioni di italiani e sostiene le loro passioni, tra cui lo sport e il calcio. Con la partnership con l'Ostiamare, questa attenzione si traduce in vicinanza al territorio e alle giovani generazioni. Per BANCOMAT, essere un'azienda sostenibile significa costruire relazioni di valore con realtà come l'Ostiamare, radicate nel proprio contesto. Con questa collaborazione vogliamo accompagnare il percorso del Club, condividerne la visione e rafforzare il rapporto con la sua comunità".

Le parole di Alberto De Rossi

Sulla nuova partenership è intervenuto anche il presidente del club Alberto De Rossi: "La collaborazione con BANCOMAT rappresenta per l'Ostiamare un importante riconoscimento del percorso di rinascita e rigenerazione che il Club ha intrapreso, con l'ambizione di contribuire concretamente alla crescita del territorio e della sua comunità. Avere al nostro fianco un'azienda di questo livello significa condividere una visione che mette al centro le persone, l'inclusività e il ruolo dello sport nella costruzione di opportunità e senso di appartenenza. Il nostro obiettivo non è soltanto formare calciatori, ma accompagnare i giovani nella loro crescita, aiutandoli a diventare cittadini consapevoli e parte attiva della comunità. Siamo orgogliosi di questa partnership, che rafforza il nostro progetto e ci dà ulteriore impulso nel percorso intrapreso insieme a Ostia e al suo territorio".