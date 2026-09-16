Serie C, ancora un ko per l'Ostiamare: sorride il Ravenna di Mandorlini. Pari tra Latina e Guidonia
Quarta sconfitta in campionato per Ostiamare del patron Daniele De Rossi, stavolta ko per 1-0 in casa contro il Ravenna di Andrea Mandorlini nella 5ª giornata del girone B di Serie C, che si gioca tutta oggi. Nel primo tempo la formazione romana allenata da D'Antoni parte forte, costringendo Venturi a tre parate nei primi 16 minuti, su conclusioni di Spinosa (due volte) e Tonin. Il Ravenna si sveglia al 20' con Orellana che, dopo uno scambio con Fischnaller, impegna il portiere di casa Vertua. Al 36' i romagnoli trovano il gol-vittoria con una spettacolare azione, tutta di prima, conclusa da Tenkorang su assist di Casiraghi: secondo gol consecutivo, dopo quello al Perugia, per il centrocampista piemontese d'origine ghanese. Al 42' Rabbi manca il raddoppio da ottima posizione e pochi istanti prima dell'intervallo è invece Tonin a fallire il pareggio per l'Ostiamare, sparando il pallone sulla traversa a porta spalancata. Nella ripresa il Ravenna gestisce il vantaggio e le tante sostituzioni non cambiano più di tanto gli equilibri: i padroni di casa non riescono a pungere e, anzi, sono gli ospiti a farsi pericolosi di tanto in tanto. Solo al 92' Tonin ha un buono spunto, sventato dalla tempestiva uscita bassa di Venturi. Quinto ko stagionale, Coppa Italia compresa, per l'Ostiamare che domenica prossima, in trasferta con il Gubbio, non può più sbagliare. Sorride il Ravenna, che vola in testa in attesa delle partite serali (alle 21 si giocano Livorno-Vado, Perugia-Spezia, Pescara-Gubbio e Vis Pesaro-Reggiana).
OSTIAMARE-RAVENNA 0-1, TABELLINO E STATISTICHE
Rimonta del Campobasso, pari tra Latina e Guidonia
Scoppiettante 2-2 tra il Grosseto (imbattuto) e il Campobasso, privo dell'allenatore Devis Mangia, squalificato dopo la controversa espulsione rimediata per aver chiesto con veemenza l'intervento medico per un suo giocatore rimasto a terra nel match vinto contro il Vado, sabato scorso. Sulla panchina dei molisani c'è Davide Calabrese e i maremmani dell'eterno Indiani mettono a segno un pesante uno-due nel primo tempo grazie ai gol di Damiani al 12' e Tosi al 23'. Nella ripresa il Campobasso riapre i giochi con Corbo al 71' su assist di testa di Prado e trova il definitivo pareggio al 95' con Stoppa.
Pareggio anche nel derby laziale tra Latina e Guidonia, che si chiude sull'1-1: nel primo tempo pontini in vantaggio al 38' grazie a Baez su assist di Tomaselli. All'89' il Latina resta in dieci per l'espulsione di De Ciancio e al 93' il Guidonia acciuffa il pareggio con Mattia Tonetto, figlio dell'ex romanista Max.
GROSSETO-CAMPOBASSO 2-2, TABELLINO E STATISTICHE
Vincono Atalanta U23 e Torres
Finisce 1-1 tra Pineto e Forlì: i romagnoli sbloccano l'incontro con Scaccabarozzi al 21'. Pareggia per i padroni di casa Alessandretti al 40', tre minuti dopo l'espulsione di Rosetti del Forlì, per un fallo a centrocampo sanzionato dall'arbitro grazie all'aiuto del monitor FVS. Nella ripresa il risultato non cambia nonostante il forcing del Pineto.
Successo esterno per 3-2 dell'Atalanta Under 23 sulla Sambenedettese: al 27' bergamaschi passano in vantaggio con il croato Levak a cui risponde Camigliano in apertura di ripresa, al 48'. Al 53' Diao in contropiede riporta avanti l'Atalanta che pesca il tris al 66' con De Nipoti, ancora su un ribaltamento di fronte. All'85' Nicoli accorcia le distanze, ma la Samb non va oltre, restando ferma in coda alla classifica con un solo punto in cinque giornate.
Vittoria per 2-1 della Torres sulla Pianese: i sardi aprono le danze 18' con Di Stefano, che ruba palla a un avversario e segna. La formazione toscana pareggia al terzo minuto di recupero del primo tempo grazie a Bellini, abile a liberarsi nell'area della Torres. All'83' gol vittoria dei sardi firmato su rigore da Scotto per un fallo di Chesti sullo stesso numero 9 della Torres, entrato a metà ripresa.
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