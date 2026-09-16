Serie C, ancora un ko per l'Ostiamare: sorride il Ravenna di Mandorlini. Pari tra Latina e Guidonia

Quarta sconfitta in campionato per Ostiamare del patron Daniele De Rossi, stavolta ko per 1-0 in casa contro il Ravenna di Andrea Mandorlini nella 5ª giornata del girone B di Serie C, che si gioca tutta oggi. Nel primo tempo la formazione romana allenata da D'Antoni parte forte, costringendo Venturi a tre parate nei primi 16 minuti, su conclusioni di Spinosa (due volte) e Tonin. Il Ravenna si sveglia al 20' con Orellana che, dopo uno scambio con Fischnaller, impegna il portiere di casa Vertua. Al 36' i romagnoli trovano il gol-vittoria con una spettacolare azione, tutta di prima, conclusa da Tenkorang su assist di Casiraghi: secondo gol consecutivo, dopo quello al Perugia, per il centrocampista piemontese d'origine ghanese. Al 42' Rabbi manca il raddoppio da ottima posizione e pochi istanti prima dell'intervallo è invece Tonin a fallire il pareggio per l'Ostiamare, sparando il pallone sulla traversa a porta spalancata. Nella ripresa il Ravenna gestisce il vantaggio e le tante sostituzioni non cambiano più di tanto gli equilibri: i padroni di casa non riescono a pungere e, anzi, sono gli ospiti a farsi pericolosi di tanto in tanto. Solo al 92' Tonin ha un buono spunto, sventato dalla tempestiva uscita bassa di Venturi. Quinto ko stagionale, Coppa Italia compresa, per l'Ostiamare che domenica prossima, in trasferta con il Gubbio, non può più sbagliare. Sorride il Ravenna, che vola in testa in attesa delle partite serali (alle 21 si giocano Livorno-Vado, Perugia-Spezia, Pescara-Gubbio e Vis Pesaro-Reggiana).