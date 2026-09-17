Dove vedere Brescia-Treviso in tv? Dazn o Sky, orario

Brescia-Treviso , palla al centro. I padroni di casa, reduci dal pari a rete inviolate a Trento , vogliono allungare la loro striscia di risultati positivi e confermarsi imbattuti nel girone A di Serie C dove hanno finora totalizzato 10 punti. Gli ospiti, che nel turno precedente hanno vinto 2-1 in casa contro la Pro Vercelli , sperano nel colpaccio che varrebbe l'aggancio in classifica. Quinta giornata di campionato: si va in campo.

Brescia-Treviso, l'orario

La sfida tra Union Brescia e Treviso è in programma oggi, giovedì 17 settembre, alle ore 21, allo stadio Rigamonti di Brescia, che è pronto a ospitare il turno infrasettimanale valido la quinta giornata del girone A di Serie C.

Dove vedere Brescia-Treviso in diretta tv

Union Brescia-Treviso sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Brescia-Treviso, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.