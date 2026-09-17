Il Treviso riacciuffa il Brescia in pieno recupero, il Cittadella è già in fuga nel girone A di Serie C

Vittorie esterne per Arzignano Valchiampo e Lecco, cadono Albinoleffe e Desenzano. Pro Vercelli-Alcione Milano 2-2

Sei i match giocati alle 18:30. L'Arzignano Valchiampo vince in rimonta 2-1 sul campo dell'Albinoleffe: Sottini apre le marcature al 12', nella ripresa ribaltano il risultato Moretti al 46' e Nanni al 58'. Blitz esterno anche per il Lecco contro il Desenzano: 3-1. Una doppietta di Pellegrino (37' e 43') vale una mezza ipoteca sul successo, blindato da Arena al 59'. Il centro di Liberati, al 67', non basta per riaprire la partita. Emozionante 2-2 tra Pro Vercelli e Alcione Milano: Rutigliano (43') manda i piemontesi avanti di una rete all'intervallo. Finale palpitante: all'82' autorete di Burrano per il momentaneo 1-1, tre minuti più tardi Morselli firma l'illusorio sorpasso, ma Bertoli all'87' evita la sconfitta.

Gol a grappoli in Carpi-Ospitaletto e Giana Erminio-Trento: doppio 2-2

Otto gol complessivi e un punto a testa in Carpi-Ospitaletto e Giana Erminio-Trento: doppio 2-2. Al Cabassi tre gol nella prima frazione di gioco. Messaggi porta avanti l'Ospitaletto all'11', Rossini al 18' e Casarini al 24' la ribaltano, ma ci pensa Guarnieri al 66' a ristabilire la parità. Allo Stadio Città di Gorgonzola è, invece, Sodero al 19' a firmare l'1-0 Trento. Muhameti patta i conti al 32', ma il Trento torna a condurre con Garetto al 34'. Samele al 78' è l'autore del sigillo per il 2-2 della Giana Erminio.

Il Brescia ripreso al 94' dal Treviso: scivola a -4 dal Cittadella capolista

Non riesce a tallonare il Cittadella e scivola a -4 dal primo posto il Brescia di Eugenio Corini, che va sotto con il Treviso al Rigamonti (gol di Brevi al primo minuto di recupero del primo tempo), ma non si dà per vinto e passa a condurre con i gol di Zennaro al 50' e Pinna al 67'. Sembra fatta, ma al 94' Mestrelli riacciuffa le rondinelle sancendo il 2-2 definitivo.