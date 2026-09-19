Dove vedere Sorrento-Bari in tv? Sky o Dazn, orario

Sul neutro di Picerno va in scena il big match della sesta giornata del campionato di Serie C : nel girone C si affrontano la capolista Sorrento , a punteggio pieno dopo le prime cinque uscite stagionali, e il Bari di Massimo Rastelli, che ha metabolizzato l'impatto con la nuova categoria ed è attualmente a quota 10 in classifica. Ambo le squadre sono reduci dal primo turno infrasettimanale della regular season: costieri corsari a Cava de' Tirreni nella serata di martedì, mentre i pugliesi non sono andati oltre lo 0-0 contro un ottimo Potenza.

Sorrento-Bari, l'orario

Fischio d'inizio previsto per le ore 14:30 allo stadio "Donato Curcio" di Picerno, impianto sportivo che ospita le partite casalinghe del Sorrento di Vincenzo Maiuri, oggi avversario del Bari di Massimo Rastelli. Direzione di gara affidata al Sig. Giorgio Bozzetto della sezione di Bergamo.

Dove vedere Sorrento-Bari in diretta tv

Sorrento-Bari sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Sorrento-Bari, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.