Dove vedere Catania-Barletta in tv? Dazn o Sky, orario
Per la sesta giornata di campionato, il girone C di Serie C mette in campo la sfida tra il Catania e il Barletta. Due formazioni appaiate in classifica a quota 6 punti. I rossoblù sono reduci dalla vittoria contro il Picerno, mentre gli opsiti hanno pareggiato contro la Salernitana.
Catania-Barletta, l'orario
La sfida tra Catania e Barletta è in programma oggi, sabato 19 settembre, alle ore 20:30, allo stadio Massimino di Catania.
Dove vedere Catania-Barletta in diretta tv
Catania-Barletta sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Catania-Barletta, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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