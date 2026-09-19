Dove vedere Catania-Barletta in tv? Dazn o Sky, orario

Per la sesta giornata di campionato, il girone C di Serie C mette in campo la sfida tra il Catania e il Barletta . Due formazioni appaiate in classifica a quota 6 punti. I rossoblù sono reduci dalla vittoria contro il Picerno, mentre gli opsiti hanno pareggiato contro la Salernitana.

Catania-Barletta, l'orario

La sfida tra Catania e Barletta è in programma oggi, sabato 19 settembre, alle ore 20:30, allo stadio Massimino di Catania.

Dove vedere Catania-Barletta in diretta tv

Catania-Barletta sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Catania-Barletta, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.