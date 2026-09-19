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Dove vedere Salernitana-Giugliano in tv? Sky o Dazn, orario

Sfida tutta campana allo stadio "Arechi" di Salerno, dove Cosmi ospita Di Napoli: le info per seguire il match del girone C di Serie C
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2 min

Pubblicato il 19.09.2026, 10:59

Serie CSalernitanagiugliano

Derby campano allo stadio "Arechi" di Salerno, dove la Salernitana di Serse Cosmi ospita il Giugliano di Raffaele Di Napoli, in occasione della sesta giornata del campionato di Serie C (girone C). Granata reduci da quattro punti nelle ultime due partite, contro Potenza e Barletta, mentre i tigrotti gialloblù arrivano dal pirotecnico successo casalingo con il Cosenza, caratterizzato da una splendida doppietta di capitan De Rosa.

Salernitana-Giugliano, l'orario

La straregionale dell'Arechi andrà in scena oggi, sabato 19 settembre, alle ore 20:30 dinanzi a più di 9.000 spettatori. Sarà il Sig. Antonio Di Reda della sezione di Molfetta a dirigere Salernitana-Giugliano.

Dove vedere Salernitana-Giugliano in diretta tv

Salernitana-Giugliano sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

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Salernitana-Giugliano, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

 

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