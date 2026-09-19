Il Bari impone alla capolista Sorrento la prima sconfitta stagionale: decide Butic
Lo scontro al vertice tra la capolista Sorrento e il Bari finisce con una vittoria pesantissima dei biancorossi di Rastelli: 2-1 allo stadio Curcio di Picerno. Il match valido per la sesta giornata del girone C di Serie C è sbloccato da Mantovani al 28'. Bari al riposo in vantaggio. Pareggia Starita al 4' della ripresa, ma ci pensa Butic all'86' a regalare ai pugliesi tre punti importanti nei giochi per il primato: terzo successo nelle ultime quattro partite, la vetta dista ora solo due lunghezze. Maiuri vede interrotta la sua striscia di vittorie consecutive in campionato a quota cinque. Prima sconfitta stagionale, ma i rossoneri restano al comando della classifica. Non riesce, invece, a festeggiare la prima vittoria il Cosenza, riacciuffato dalla Scafatese (1-1): il gol di Clemente al 6' illude la squadra allenata da Coppitelli, ma Emmausso al 75' firma il quarto risultato utile di fila dei neo-promossi campani.
Il Cerignola ospita la Casertana, il Savoia riceve il Casarano
E a breve si torna in campo per la terza e quarta partita in programma nel caldo pomeriggio di campionato nel girone C di Serie C. Dalle 17:30 palla al centro per Audace Cerignola-Casertana, Savoia-Casarano.
Tre match in programma stasera nel girone C di Serie C
Il sabato dei match validi per il girone C di Serie C prosegue in serata. Dalle 20:30 si giocano Team Altamura-Picerno, Catania-Barletta e Salernitana-Giugliano.
Serie C, girone B: la Torres pareggia a Forlì
Si è giocato anche nel girone B di Serie C, con l'anticipo Forlì-Torres 1-1: apre le danze lo scatenato Di Stefano al 6' (settimo gol in sette partite tra campionato e Coppa Italia Serie C), pareggia Coveri al 78'.
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