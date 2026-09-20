L'Ostiamare fa sorridere De Rossi: sbancato il campo del Gubbio e seconda vittoria in trasferta
L'Ostiamare torna a vincere e rialza la testa dopo lo sfortunato turno infrasettimanale, coinciso con il ko interno e di misura contro il Ravenna di Mandorlini. I biancoviola di D'Antoni fanno sorridere il patron Daniele De Rossi, che in giornata ha dovuto fare i conti con la sconfitta del suo Genoa e lo spettro dell'esonero: merito del successo esterno contro il Gubbio, piegato in notturna con il punteggio di 2-0. Apre le marcature Parigini dal dischetto, poi arrotonda il punteggio prima del riposo Carbone, su assist di Tosku. Si tratta del secondo successo in campionato per la matricola che così sale a 6 punti in classifica nel girone B di Serie C, escendo fuori dalla zona rossa. Adesso manca solo un'affermazione in casa, allo stadio Giannattasio, per rendere questo inizio di campionato memorabile.
Grosseto-Ostiamare 0-2: cronaca, tabellino e statistiche
I risultati del Girone C: Foggia ko contro l'Inter U23
Merdji illude il Foggia che perde per 3-2 in casa dell'Inter Under23. I pugliesi non vincono da cinque turni e adesso sono in crisi. Il Crotone, ultimo della classe, è riuscito a strappare un punto al Monopoli grazie al 2-2 finale. Corre forte, invece, il Potenza che si impone con il punteggio di 4-2 contro la Cavese: apre il poker Murano, lo chiude Selleri. I lucani sono secondi in classifica con 13 punti insieme al Bari, a due lunghezze di distanza dal Sorrento capolista.
Monopoli-Crotone 2-2: cronaca, tabellino e statistiche
Inter U23-Foggia 3-2: cronaca, tabellino e statistiche
Potenza-Cavese 4-2: cronaca, tabellino e statistiche
Serie C, i risultati dei gironi A, B e C
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