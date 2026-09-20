L'Ostiamare fa sorridere De Rossi: sbancato il campo del Gubbio e seconda vittoria in trasferta 

L'Ostiamare torna a vincere e rialza la testa dopo lo sfortunato turno infrasettimanale, coinciso con il ko interno e di misura contro il Ravenna di Mandorlini. I biancoviola di D'Antoni fanno sorridere il patron Daniele De Rossi, che in giornata ha dovuto fare i conti con la sconfitta del suo Genoa e lo spettro dell'esonero: merito del successo esterno contro il Gubbio, piegato in notturna con il punteggio di 2-0. Apre le marcature Parigini dal dischetto, poi arrotonda il punteggio prima del riposo Carbone, su assist di Tosku. Si tratta del secondo successo in campionato per la matricola che così sale a 6 punti in classifica nel girone B di Serie C, escendo fuori dalla zona rossa. Adesso manca solo un'affermazione in casa, allo stadio Giannattasio, per rendere questo inizio di campionato memorabile.