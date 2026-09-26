Dove vedere Crotone-Salernitana in tv? Sky o Dazn, orario
La Salernitana di Serse Cosmi, dopo aver conquistato 7 punti nelle ultime tre partite, fa visita al Crotone di Leandro Greco tra le mura dello stadio "Ezio Scida". Pitagorici ultimi in classifica e ancora con un -3 da scontare, complici i 6 punti di penalizzazione con cui son partiti ad inizio stagione. I granata, dal canto loro, non vogliono arrestare la loro corsa, per ricucire lo strappo che li divide attualmente dalle primissime posizioni, occupate da Sorrento, Bari e Potenza.
Crotone-Salernitana, l'orario
Fischio d'inizio previsto per le ore 14:30 allo stadio "Ezio Scida" di Crotone, teatro del confronto tra la formazione di Leandro Greco e la Salernitana di Serse Cosmi.
Dove vedere Crotone-Salernitana in diretta tv
Crotone-Salernitana sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Crotone-Salernitana, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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