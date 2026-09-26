Dove vedere Bari-Cosenza in tv? Sky o Dazn, orario

Bari-Cosenza, l'orario

Il match del girone C di Serie C andrà in scena oggi, sabato 26 settembre, alle ore 17:30 allo stadio "San Nicola", dove proseguirà la contestazione della Curva Nord nei confronti della multiproprietà. Tifo organizzato assente in occasione delle gare casalinghe dei biancorossi. In settimana, però, è stato un incontro dai toni distensivi quello che ha visto protagonisti il dg Pierpaolo Marino e la frangia più calda del tifo barese, sempre al seguito della squadra in trasferta.

Dove vedere Bari-Cosenza in diretta tv

Bari-Sorrento sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Bari-Cosenza, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.