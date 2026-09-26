Dove vedere Bari-Cosenza in tv? Sky o Dazn, orario
Riflettori puntati sul Bari di Massimo Rastelli, pronto ad ospitare il Cosenza di Federico Coppitelli nella splendida cornice dello stadio "San Nicola", reso spettrale solo dagli spalti semi-vuoti. Pugliesi reduci dalla prestigiosa vittoria contro la capolista Sorrento, maturata sul neutro di Picerno, mentre i calabresi continuano a vivere una stagione particolarmente difficile, come testimoniano i soli 2 punti all'attivo in classifica.
Bari-Cosenza, l'orario
Il match del girone C di Serie C andrà in scena oggi, sabato 26 settembre, alle ore 17:30 allo stadio "San Nicola", dove proseguirà la contestazione della Curva Nord nei confronti della multiproprietà. Tifo organizzato assente in occasione delle gare casalinghe dei biancorossi. In settimana, però, è stato un incontro dai toni distensivi quello che ha visto protagonisti il dg Pierpaolo Marino e la frangia più calda del tifo barese, sempre al seguito della squadra in trasferta.
Dove vedere Bari-Cosenza in diretta tv
Bari-Sorrento sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Bari-Cosenza, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS