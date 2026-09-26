Crotone-Salernitana diretta Serie C: segui il match tra le squadre di Leandro Greco e Serse Cosmi LIVE

Al Crotone servono tre punti importantissimi per scacciare il segno meno in Serie C , con i sei punti di penalizzazione inflitti per una serie di irregolarità di natura amministrativa, e lasciare l'ultima piazza della classifica del Girone C . Il big match dello Scida delle 14.30 vedrà i padroni di casa contro la Salernitana di Serse Cosmi , che non ha iniziato il campionato nel migliore dei modi ma grazie alle due vittorie nelle ultime tre partite si è riportata almeno in zona playoff. La squadra dell'ex giallorosso Leandro Greco ha segnato tutti i suoi cinque gol nelle ultime quattro gare, mentre i campani sono sempre andati a segno in queste prime sei gare. Segui il pre e post partita con la diretta de Il Corriere dello Sport-Stadio .

14:35

4' - D'Ursi di testa

Cross dalla destra di Achik per la testa di D'Ursi che però non inquadra la porta

14:32

1' - inizia Crotone-Salernitana

Il primo pallone è dei padroni di casa

14:32

Un piccolo contrattempo in campo

Problemi con la rete della porta della Salernitana

14:28

Squadre in campo

Tutto pronto per l'inizio della partita

14:26

Crotone-Salernitana: chi dirigerà la sfida

Arbitro: Mastrodomenico di Matera - assistenti: Mezzalira e Martone. IV uomo: Bozzetto. FVS: Gigliotti

14:19

Crotone-Salernitana: le formazioni ufficiali

CROTONE (4-3-3): 1 Merelli, 10 Musso, 13 Armini, 18 Tordini, 23 Groppelli, 26 Tanco, 37 Barcella, 63 Veltri, 80 Grosso, 96 Zunno, 99 Crapisto. All. Greco

SALERNITANA (4-4-2): 12 Galeotti, 5 Celiento, 7 Achik, 8 Tascone, 11 D’Ursi, 14 Villa, 16 Llano, 20 La Gumina, 32 Vitale, 33 Anastasio, 73 Pieraccini. All. Cosmi

14:08

Cosmi: "La Salernitana non deve sorprendere nessuno"

"Il nostro obiettivo è ottenere la prima vittoria esterna. Non penso che il Crotone sia squadra da 3 punti, il suo bottino senza la penalizzazione. Ne avrebbe meritati di più. Conosco il suo allenatore, Leandro Greco, che è stato un mio giocatore qualche anno fa al Perugia. Abbiamo un ottimo rapporto, è un tipo meticoloso, prepara bene le partite e gli piace vedere la propria squadra giocare bene. Gli allenatori hanno in testa un sistema base, però poi se viene fuori una squadra con dei giocatori che hanno determinate qualità non è opportuno insistere con moduli che non si addicono pienamente alle loro caratteristiche. La Salernitana non deve sorprendere nessuno, fin dall’inizio è stata additata tra le favorite anche legittimamente. Dopo l’1 settembre credo sia ancora più giusto pensarlo. Tra i convocati, insieme a Capuano c'è de Boer? Sicuramente alla settima giornata è un bell’acquisto per noi, perché a centrocampo numericamente eravamo contati" , ha detto l'allenatore dei campani prima del match

13:59

Greco: "Quanto siamo distanti dalla Salernitana?"

"È una partita molto complicata per la forza dell’avversario. Il valore è alto e per noi diventa molto stimolante confrontarci con queste realtà, anche per capire quanto realmente siamo distanti da questo livello. Vogliamo fare la nostra partita, come ci diciamo sempre. Dobbiamo però essere più bravi a portare gli episodi dalla nostra parte e a fare scelte diverse per portare il risultato a casa", ha detto l'allenatore dei calabresi alla vigilia del match

13:52

Cosmi e quel ritorno al 2021

Serse torna da ex in Calabria avendo guidato il Crotone in A tra marzo e Giugno del 2021 per quattordici partite in sostituzione dell'esonerato Stroppa. A fine stagione non venne riconfermato per far posto a Francesco Modesto

13:47

D'Ursi, l'ex del match

La trasferta avrà un significato particolare per Eugenio D'Ursi, che ha vestito la maglia del Crotone nelle stagioni 2022/23 e 2023/24, collezionando complessivamente 60 presenze. L’attaccante non ha ancora segnato in campionato con la Salernitana, ma ha già servito due assist nelle prime sei giornate

13:40

Dove vedere Crotone-Salernitana in tv? Sky o Dazn, orario

La partita di Serie C Crotone-Salernitana sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Stadio Ezio Scida di Crotone (Calabria)