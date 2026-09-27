Dove vedere Casertana-Catania in tv? Dazn o Sky, orario

Casertana-Catania, l'orario

Casertana-Catania andrà in scena oggi, domenica 27 settembre, alle ore 12:30 allo stadio Alberto Pinto di Caserta.

Dove vedere Casertana-Catania in diretta tv

Casertana-Catania sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Now TV.

Casertana-Catania, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go, Now TV. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.