Dove vedere Ostiamare-Forlì in tv? Dazn o Sky, orario

Ostiamare-Forlì, l'orario

Ostiamare-Forlì andrà in scena oggi, domenica 27 settembre, alle ore 14:30 allo stadio Giannattasio di Ostia.

Dove vedere Ostiamare-Forlì in diretta tv

Ostiamare-Forlì sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Now TV.

Ostiamare-Forlì, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go, Now TV. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.