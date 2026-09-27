Dove vedere Pescara-Spezia in tv? Dazn o Sky, orario

Tutto quello che c'è da sapere sulla partita del campionato di Serie C
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Pubblicato il 27.09.2026, 10:34

pescaraspeziaSerie C

Il Pescara ospita lo Spezia nella settima giornata del girone B del campionato di Serie C. Per vedere la classifica del raggruppamento, CLICCA QUI!

Pescara-Spezia, l'orario

Pescara-Spezia andrà in scena oggi, domenica 27 settembre, alle ore 20:30 allo stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia di Pescara.

Dove vedere Pescara-Spezia in diretta tv

Pescara-Spezia sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Now TV.

Pescara-Spezia, dalla retrocessione all'obiettivo risalita: migliori quote e pronostico

Pescara-Spezia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go, Now TV. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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