Dove vedere Pescara-Spezia in tv? Dazn o Sky, orario
Il Pescara ospita lo Spezia nella settima giornata del girone B del campionato di Serie C. Per vedere la classifica del raggruppamento, CLICCA QUI!
Pescara-Spezia, l'orario
Pescara-Spezia andrà in scena oggi, domenica 27 settembre, alle ore 20:30 allo stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia di Pescara.
Dove vedere Pescara-Spezia in diretta tv
Pescara-Spezia sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Now TV.
Pescara-Spezia, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go, Now TV. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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