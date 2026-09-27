Dove vedere Foggia-Sorrento in tv? Dazn o Sky, orario

Foggia-Sorrento, l'orario

Foggia-Sorrento andrà in scena oggi, domenica 27 settembre, alle ore 20:30 allo stadio Pino Zaccheria di Foggia,

Dove vedere Foggia-Sorrento in diretta tv

Foggia-Sorrento sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Now TV.

Foggia-Sorrento, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go, Now TV. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.