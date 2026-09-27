Serie C Girone C

domenica 27 settembre 2026

Alberto Pinto

CasertanaCasertana
CataniaCatania

0 - 1

33' 1° tempo

Serie C Girone C

domenica 27 settembre 2026

Alberto Pinto

Arbitro Gabriele Restaldo

  • E. Cicerelli , (Rig.), 7'

Arbitro Gabriele Restaldo

Casertana-Catania diretta Serie C: segui la partita di oggi LIVE

In scena il match valido per la settima giornata del girone C: aggiornamenti in tempo reale
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3 min

Pubblicato il 27.09.2026, 11:35 (Aggiornato il 27.09.2026, 13:05)

cataniacasertanaSerie C

La Casertana ospita il Catania nella settima giornata del girone C del campionato di Serie C. Il club campano ha raccolto finora 12 punti in sei partite mentre i sicilaini sono a fermi a 7: segui la diretta della partita su CorrieredelloSport.it con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

13:03

32' - Ammonizione per Perrotta

Intervento duro su Piovanello: ammonito Perrotta

13:02

31' - Manconi ci prova dal limite

Tentativo con il destro dal limite dell'area per Manconi: blocca Dini.

12:55

24' - Cooling break

Breve pausa per consentire alla due squadre di dissetarsi.

12:49

17' - Altra revisione FVS

Altra chiamata VFS al Var, stavolta da parte del Catania, che vuole rivedere l'occasione di Cicerelli salvata sulla linea da Kontek: la revisione, però, ha confermato che il pallone non ha superato del tutto la linea di porta.

12:46

14' - Altro salvataggio sulla linea per la Casertana

Kontek salva sulla linea con una prodezza difensiva un tiro a botta sicuro di Cicerelli.

12:47

12' - Vezzoni salva la Casertana

Vezzoni salva quasi sulla linea un tiron di Bruzzaniti.

12:38

7' - Gol di Cicerelli: Casertana-Catania 0-1!

Cicerelli trasforma il rigore con grande freddezza spiazzando De Lucia.

12:38

7' - Rigore confermatto dopo una lunga revisione al Var

Dopo la richiesta di revisione dei padroni di casa, l'arbitro ha confermato la massima punizione per il Catania.

12:35

3' - Subito rigore per il Catania!

Calcio di rigore per il Catania dopo un contatto irregolare di Oukhadda su Masciangelo.

12:32

1' - Calcio d'inizio: al via Casertana-Catania

Comincia la partita allo stadio Stadio Alberto Pinto di Caserta: primo possesso per il Catania.

12:30

Squadra in campo

Ingresso in campo delle due squadre.

12:16

Serie C, la classifica del girone C

Per vedere la classifica del girone C, CLICCA QUI!

12:02

Casertana, la formazione ufficiale

CASERTANA: (3-5-2): De Lucia; Belli, Kontek, Favale; Oukhadda, Di Tacchio, Sandri, Vezzoni; Piovanello, Castelli, Manconi. A disposizione: Schiedo, Magro, Mehic, Girelli, Pezzella, Caporale, Colley, Bentivegna, Martino, Rocchi, Arzilllo, Henin. Allenatore: Vinicio Espinal

11:50

Catania, la formazione ufficiale

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro, Perrotta; Bruzzaniti, Quaini, Vallocchia, Masciangelo; Cavuoti, Cicerelli; Lunetta. A disposizione:  Rinaldi; Allegretto; Cabianca, Caligara, Corbari, Donnarumma; Liguori, Catania, Insigne; Coda, Caturano. Allenatore: Emilio Longo.

11:35

Casertana-Catania, l'orario

Manca sempre meno al calcio d'inizio di Casertana-Catania, in programma alle ore 12:30 allo stadio Alberto Pinto di Caserta.

Stadio Alberto Pinto - Caserta

 

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