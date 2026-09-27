Casertana-Catania diretta Serie C: segui la partita di oggi LIVE

13:03
32' - Ammonizione per Perrotta
Intervento duro su Piovanello: ammonito Perrotta
13:02
31' - Manconi ci prova dal limite
Tentativo con il destro dal limite dell'area per Manconi: blocca Dini.
12:55
24' - Cooling break
Breve pausa per consentire alla due squadre di dissetarsi.
12:49
17' - Altra revisione FVS
Altra chiamata VFS al Var, stavolta da parte del Catania, che vuole rivedere l'occasione di Cicerelli salvata sulla linea da Kontek: la revisione, però, ha confermato che il pallone non ha superato del tutto la linea di porta.
12:46
14' - Altro salvataggio sulla linea per la Casertana
Kontek salva sulla linea con una prodezza difensiva un tiro a botta sicuro di Cicerelli.
12:47
12' - Vezzoni salva la Casertana
Vezzoni salva quasi sulla linea un tiron di Bruzzaniti.
12:38
7' - Gol di Cicerelli: Casertana-Catania 0-1!
Cicerelli trasforma il rigore con grande freddezza spiazzando De Lucia.
12:38
7' - Rigore confermatto dopo una lunga revisione al Var
Dopo la richiesta di revisione dei padroni di casa, l'arbitro ha confermato la massima punizione per il Catania.
12:35
3' - Subito rigore per il Catania!
Calcio di rigore per il Catania dopo un contatto irregolare di Oukhadda su Masciangelo.
12:32
1' - Calcio d'inizio: al via Casertana-Catania
Comincia la partita allo stadio Stadio Alberto Pinto di Caserta: primo possesso per il Catania.
12:30
Squadra in campo
Ingresso in campo delle due squadre.
12:16
Serie C, la classifica del girone C
Per vedere la classifica del girone C, CLICCA QUI!
12:02
Casertana, la formazione ufficiale
CASERTANA: (3-5-2): De Lucia; Belli, Kontek, Favale; Oukhadda, Di Tacchio, Sandri, Vezzoni; Piovanello, Castelli, Manconi. A disposizione: Schiedo, Magro, Mehic, Girelli, Pezzella, Caporale, Colley, Bentivegna, Martino, Rocchi, Arzilllo, Henin. Allenatore: Vinicio Espinal
11:50
Catania, la formazione ufficiale
CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro, Perrotta; Bruzzaniti, Quaini, Vallocchia, Masciangelo; Cavuoti, Cicerelli; Lunetta. A disposizione: Rinaldi; Allegretto; Cabianca, Caligara, Corbari, Donnarumma; Liguori, Catania, Insigne; Coda, Caturano. Allenatore: Emilio Longo.
11:35
Casertana-Catania, l'orario
Manca sempre meno al calcio d'inizio di Casertana-Catania, in programma alle ore 12:30 allo stadio Alberto Pinto di Caserta.
Stadio Alberto Pinto - Caserta