Dove vedere Gubbio-Perugia in tv? Sky o Dazn, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sul sentitissimo derby umbro: le info per seguire il match del girone B di Serie C
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2 min

Pubblicato il 03.10.2026, 09:34 (Aggiornato il 03.10.2026, 10:50)

Serie Cgubbioperugia

Derby umbro allo stadio "Pietro Barbetti", teatro dell'attesissimo confronto tra il Gubbio di Mimmo Di Carlo e il Perugia di Aimo Diana, valido per l'ottava giornata del girone B di Serie C. Eugubini con 7 punti all'attivo e reduci dal ko con il Ravenna, mentre il Grifo è attualmente a quota 10 in classifica, anche grazie al successo di misura contro la Reggiana di Attilio Tesser.

Gubbio-Perugia, l'orario

Il derby Gubbio-Perugia è in programma oggi, sabato 3 ottobre, alle ore 14:30 allo stadio "Pietro Barbetti".

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Dove vedere Gubbio-Perugia in diretta tv

Gubbio-Perugia sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Gubbio-Perugia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

 

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