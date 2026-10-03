Dove vedere Cavese-Casertana in tv? Sky o Dazn, orario

Cavese-Casertana, l'orario

Il derby campano si disputerà oggi, sabato 3 ottobre, alle ore 14:30 allo stadio "Simonetta Lamberti" di Cava de' Tirreni.

Dove vedere Cavese-Casertana in diretta tv

Cavese-Casertana sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 252 e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Cavese-Casertana, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.