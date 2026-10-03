Dove vedere Livorno-Pescara in tv? Sky o Dazn, orario
Allo stadio "Armando Picchi" si affrontano il Livorno di Cristiano Lucarelli e il Pescara di Antonio Buscé, due squadre protagoniste della sfida valida per l'ottava giornata della regular season di Serie C (girone B). Quinto posto in classifica per gli amaranto, con 14 punti all'attivo dopo le prime sette apparizioni, mentre è chiamato a risalire il Delfino del patron Sebastiani, dodicesimo a quota 8.
Livorno-Pescara, l'orario
La sfida tra Livorno e Pescara andrà in scena oggi, sabato 3 ottobre, alle ore 17:30 allo stadio "Armando Picchi".
Dove vedere Livorno-Pescara in diretta tv
Livorno-Pescara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 251 e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Livorno-Pescara, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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