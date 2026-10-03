Dove vedere Catania-Crotone in tv? Sky o Dazn, orario

Dopo il colpo esterno di Caserta, gli etnei tornano al "Massimino" per ospitare la formazione di Greco: le info per seguire il match del girone C di Serie C
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2 min

Pubblicato il 03.10.2026, 11:00

Serie CcataniaCrotone

Catania a caccia di punti e continuità nel girone C di Serie C, dove la squadra di Emilio Longo è attualmente al nono posto con 10 punti all'attivo, a -6 dalla testa della classifica rappresentata dal tandem Potenza-Bari. In occasione dell'ottava giornata della regular season, gli etnei sono chiamati ad ospitare il Crotone di Leandro Greco, reduce da una vittoria importantissima contro la Salernitana di Serse Cosmi. Penalizzazione azzerata e iniezione di entusiasmo che ha contagiato tutto l'ambiente pitagorico, nonostante le difficoltà di inizio stagione.

Catania-Crotone, l'orario

Riflettori puntati su Catania-Crotone a partire dalle ore 20:30 di oggi, sabato 3 ottobre. Prevista un'importante cornice di pubblico allo stadio "Angelo Massimino".

Ierardi in pieno recupero regala i 3 punti al Catania: colpo in trasferta, battuta la Casertana

Dove vedere Catania-Crotone in diretta tv

Catania-Crotone sarà trasmessa in diretta tv su su Sky Sport Arena e Sky Sport 251 e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Catania-Crotone, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

 

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