L'Ostiamare festeggia gli 81 anni di storia con un'iniziativa speciale per i giovani

"Un compleanno diverso, che ancora una volta mette al centro la propria dimensione sociale. Il 5 ottobre, l’Ostiamare ha scelto infatti di trasformare l’anniversario della sua nascita in un’occasione di conoscenza e partecipazione, coinvolgendo una rappresentativa di circa 200-250 ragazzi in un percorso alla scoperta delle eccellenze di Ostia e del suo territorio". ‍È quanto si legge sul sito ufficiale dell' Ostiamare che oggi, sabato 3 ottobre, compie 81 anni di storia e di legame con il territorio. Per questo il club, nato il 3 ottobre 1945, ha scelto di tornare alle proprie origini favorendo un'iniziativa dal forte valore culturale.

Il comunicato dell'Ostiamare

Il comunicato prosegue e spiega il progetto: "Il cuore dell’iniziativa sarà il Parco Archeologico di Ostia Antica, uno dei patrimoni storici e culturali più importanti del Paese e il secondo sito archeologico d’Italia per estensione. Un luogo che racconta le origini di una comunità e che, per un pomeriggio, diventerà il punto d’incontro tra la storia del territorio e le nuove generazioni. ‍A partire dalle 15:30 e fino alle 18:30, i ragazzi saranno suddivisi in gruppi di circa 25 persone e accompagnati da una guida dedicata in un tour attraverso il Parco Archeologico. Un’esperienza pensata per conoscere e vivere da vicino un patrimonio che appartiene alla città e che rappresenta una delle sue eccellenze più significative. ‍ Una scelta che si inserisce nel percorso intrapreso dall’Ostiamare e sintetizzato nel concetto di “Radici”, in continuità con l’idea alla base della docuserie prossimamente in onda su Sky e NOW prodotta da DDR Media e Damocle".

Il progetto voluto da De Rossi

"Un progetto che nasce dal ritorno di Daniele De Rossi nel luogo dove ha mosso i primi passi e che mette al centro il rapporto tra il Club, Ostia, il territorio e la comunità. ‍È anche attraverso iniziative come questa che l’Ostiamare intende dare concretezza a questo principio. Se lo scorso anno la festa aveva scelto di portare il Club nelle piazze e di riempire gli spazi della città, quest’anno l’Ostiamare sceglie di riempire una giornata di cultura, conoscenza e appartenenza. Non soltanto calcio, dunque, ma la volontà di essere parte attiva del territorio e di creare occasioni che abbiano un impatto sulla comunità", si legge ancora.

Il programma con i partner

Il comunicato si conclude così: "A partire dalle 18:00, la giornata proseguirà con un momento dedicato alla famiglia dei partner e degli stakeholder dell’Ostiamare, con la presenza delle realtà che accompagnano il Club nel suo percorso di crescita. Tra queste BANCOMAT, Platinum Sponsor dell’Ostiamare, rappresentata dall’Amministratore Delegato Fabrizio Burlando. ‍Sarà un momento di incontro e condivisione tra il Club e le aziende che hanno scelto di credere nel progetto Ostiamare, non soltanto attraverso una partnership sportiva, ma condividendo una visione nella quale sport, impresa, territorio e responsabilità sociale possono dialogare e generare valore. ‍ Un modo per concludere una giornata che parte dalla storia più antica di Ostia e arriva fino al presente dell’Ostiamare: dalle radici di un territorio alle nuove relazioni che contribuiscono a costruirne il futuro". ‍