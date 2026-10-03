Serie C, Sorrento momentaneamente primo. Il Perugia espugna Gubbio

C'è la sosta nazionali, ma la Serie C non si ferma: è infatti il weekend dell'ottava giornata di campionato. Nel girone A l'Albinoleffe si porta a casa tre punti da Cittadella vincendo 2-1 grazie alle reti di Desogus (31') e Sottini (45'). Per i veneti a segno Paolucci (56').

Serie C, le altre partite odierne del girone A

Sempre nel raggruppamento dedicato alle squadre del nord Italia, alle 17:30 è in programma Arzignano Valchiampo-Pergolettese, mentre alle 20:30 andranno in scena tre partite: Ospitaletto-Renate, Folgore Caratese-Desenzano e Pro Vercelli-Carpi.

Girone B, vincono Perugia e Vado

Nel girone B, invece, il Perugia espugna Gubbio 3-1: per la squadra umbra a segno Riccardi (29'), Tozzuolo (46') e Canotto (90+1') mentre il Vado vince di misura contro il Forlì grazie a un gol di Rosa (10'). Alle 17:30 in agenda due gare: Grosseto-Sambendettese e Livorno-Pescara.

Serie C, altri tre punti per il Sorrento. Sorride anche la Cavese

Infine, nel girone C il Sorrento si porta momentaneamente in testa alla classifica dopo il 2-0 contro il Casarano: decisivi Bolzan (25') e Loreto (82'). Stesso risultato per la Cavese contro la Casertana grazie alle reti di Orlando (40') e Fiorin (65'). Alle 17:30 Giugliano-Barletta e Monopoli-Savoia mentre alle 20:30 Catania-Crotone chiude la giornata.