Dove vedere Salernitana-Bari in tv? Sky o Dazn, orario
Prosegue l'ottava giornata del girone C di Serie C. Il big match di giornata va in scena all'"Arechi", con la sfida tra la Salernitana, reduce da un non certo positivo avvio di campionato, attualmente al tredicesimo posto con nove punti, e il Bari, che vuole ottenere la terza vittoria di fila in campionato, che gli permetterebbe di scavalcare in vetta il Sorrento.
Salernitana-Bari, l'orario
Salernitana-Bari si disputerà oggi, domenica 4 ottobre, alle ore 20:30 allo stadio "Arechi" di Salerno.
Dove vedere Salernitana-Bari in diretta tv
Salernitana-Bari sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Salernitana-Bari, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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