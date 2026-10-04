Dove vedere Lecco-Brescia in tv? Sky o Dazn, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sul derby valido per l'ottava giornata del girone A di Serie C: le info per seguire il match
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2 min

Pubblicato il 04.10.2026, 10:34

Serie CLeccoBrescia

Prosegue l'ottava giornata del girone A di Serie C. Nella gara dell'ora di pranzo va in sfida il derby lombardo tra il Lecco e il Brescia. I padroni di casa si trovano al tredicesimo posto in classifica, mentre gli ospiti sono al secondo posto a quota 15 punti, e un successo potrebbe permettere di ridurre la distanza rispetto al Cittadella capolista a soli tre punti.

Lecco-Brescia, l'orario

Lecco-Brescia si disputerà oggi, domenica 4 ottobre, alle ore 12:30 allo stadio "Rigamonti Ceppi" di Lecco.

Dove vedere Lecco-Brescia in diretta tv

Lecco-Brescia sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Lecco-Brescia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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