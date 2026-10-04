Dove vedere Cosenza-Foggia in tv? Sky o Dazn, orario
Prosegue l'ottava giornata del girone C di Serie C. Ad aprire le gare della domenica, alle 14:30, il Cosenza, penultimo in classifica con appena due punti, che ospita il Foggia. La squadra pugliese si trovano a metà classifica con otto punti conquistati, e un successo gli permetterebbe di fare un balzo in avanti nella parte sinistra della graduatoria.
Cosenza-Foggia, l'orario
Cosenza-Foggia si disputerà oggi, domenica 4 ottobre, alle ore 14:30 allo stadio "Scida" di Crotone.
Dove vedere Cosenza-Foggia in diretta tv
Cosenza-Foggia sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Cosenza-Foggia, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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