Dove vedere Cosenza-Foggia in tv? Sky o Dazn, orario

Cosenza-Foggia, l'orario

Cosenza-Foggia si disputerà oggi, domenica 4 ottobre, alle ore 14:30 allo stadio "Scida" di Crotone.

Dove vedere Cosenza-Foggia in diretta tv

Cosenza-Foggia sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Cosenza-Foggia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.