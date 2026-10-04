Dove vedere Pianese-Ravenna in tv? Sky o Dazn, orario
Prosegue l'ottava giornata del girone B di Serie C. Ad aprire il programma della domenica, alle 14:30, la Pianese ospita il Ravenna. I toscani si trovano all'ultimo posto in classifica, con appena tre punti conquistati in sette gare. I romagnoli, invece, sono secondi in classifica con 17 punti, appena due in meno rispetto allo Spezia capolista.
Pianese-Ravenna, l'orario
Pianese-Ravenna si disputerà oggi, domenica 4 ottobre, alle ore 14:30 allo stadio Comunale di Piancastagnaio.
Dove vedere Pianese-Ravenna in diretta tv
Pianese-Ravenna sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Pianese-Ravenna, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS