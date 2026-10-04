Dove vedere Pianese-Ravenna in tv? Sky o Dazn, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida dell'ottava giornata del girone B di Serie C: le info per seguire il match
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2 min

Pubblicato il 04.10.2026, 10:55

Serie CPianeseRavenna

Prosegue l'ottava giornata del girone B di Serie C. Ad aprire il programma della domenica, alle 14:30, la Pianese ospita il Ravenna. I toscani si trovano all'ultimo posto in classifica, con appena tre punti conquistati in sette gare. I romagnoli, invece, sono secondi in classifica con 17 punti, appena due in meno rispetto allo Spezia capolista.

Pianese-Ravenna, l'orario

Pianese-Ravenna si disputerà oggi, domenica 4 ottobre, alle ore 14:30 allo stadio Comunale di Piancastagnaio.

Dove vedere Pianese-Ravenna in diretta tv

Pianese-Ravenna sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Pianese-Ravenna, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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