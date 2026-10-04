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Dove vedere Latina-Ostiamare in tv? Sky o Dazn, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sul derby del Lazio valido per l'ottava giornata del girone B di Serie C: le info per seguire il match
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2 min

Pubblicato il 04.10.2026, 11:24

latinaostiamareSerie C

Prosegue l'ottava giornata del girone B di Serie C. Una giornata che presenta il derby laziale tra il Latina e l'Ostiamare. Scontro da due squadre che sperano di migliorare la propria classifica. I padroni di casa si trovano al 17esimo posto con cinque punti conquistati, due in meno rispetto agli ospiti, reduci da due risultati utili consecutivi.

Latina-Ostiamare, l'orario

Latina-Ostiamare si disputerà oggi, domenica 4 ottobre, alle ore 20:30 allo stadio "Francioni" di Latina.

Dove vedere Latina-Ostiamare in diretta tv

Latina-Ostiamare sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

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Latina-Ostiamare, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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