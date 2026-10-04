Foggia supera il Cosenza, è la seconda vittoria di fila. Gol e spettacolo tra Lecco e Brescia: tutti i risultati di Serie C

I marcatori e l'esito delle partite valide per l'ottava giornata della regular season
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3 min

Pubblicato il 04.10.2026, 17:04

Serie C

Nella domenica dedicata all'ottava giornata di Serie C, il Foggia di Gaetano Auteri ritrova il sorriso anche in trasferta, battendo a domicilio il Cosenza di Federico Coppitelli. Un 2-0 firmato Ravasio-Petito, che consegna tre punti di platino ai satanelli e certifica la crisi di risultati della formazione calabrese, penultima a quota 2. In serata riflettori puntati sul big match Salernitana-Bari, in programma alle ore 20:30.

Serie C, girone B: Ravenna ko contro la Pianese. Pareggiano Campobasso e Torres

Ravenna ko in casa della Pianese, capace di imporsi con la doppietta di Bellini, intervallata dal momentaneo pareggio di Soleri al 19'. Finisce 1-1 tra Campobasso e Torres, con i padroni di casa avanti nel recupero del primo tempo, grazie al gol di Corbo. Nella ripresa, però, è lo sfortunato autorete di Celesia, al 66', a pareggiare i conti per i sardi. Al Guidonia Montecelio, invece, basta il solito Franco Ferrari per liquidare la pratica Pineto: il sigillo al minuto 76. Il programma del girone B si chiuderà con Reggiana-Spezia (17:30) e Latina-Ostiamare (20:30).

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Serie C, girone A: gol e spettacolo tra Lecco e Brescia

Treviso e Giana Erminio non vanno oltre lo 0-0 in terra veneta, mentre non ha deluso le attese il derby lombardo tra Lecco e Union Brescia: è Capello ad aprire le marcature al 13', con una gara che scivola via senza particolari squilli fino all'ultimo terzo del match, quando succede davvero di tutto. L'ex Salernitana Casasola la pareggia al 73', ma al secondo minuto di recupero è Casarotto a riportare avanti i padroni di casa. Le Rondinelle si riversano nuovamente nella metà campo avversaria e al 97' trovano il gol del definitivo 2-2 con Spagnoli, bravo a finalizzare un assist del solito Casasola. Punto importante per il Brescia visto l'andamento dell'incontro. Dolomiti Bellunesi-Novara (17:30) e Alcione Milano-Trento (20:30) chiuderanno il programma di giornata nel girone A.

 

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