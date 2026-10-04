Salernitana-Bari diretta Serie C: segui la sfida all'Arechi, il risultato LIVE

Salernitana e Bari si incontrano nella sfida valida per l'ottava giornata del campionato di Serie C . Due grandissime del girone C, che però si ritrovano in momenti decisamente diversi. Da una parte la squadra di Rastelli , che si presenta all'Arechi dopo quattro vittorie nelle ultime cinque partite di campionato. I biancorossi hanno la possibilità di conquistare il primo posto in classifica scavalcando il Sorrento. Salernitana che invece non riesce a trovare la continuità: dopo cinque giornate da imbattuta, la squadra di Serse Cosmi è tornata alla sconfitta nella scorsa giornata di campionato contro il Crotone. La Salernitana per il riscatto, il Bari per mandare un messaggio al campionato: segui la partita su Corrieredellosport.it. Aggiornamenti in tempo reale.

20:18

Settima panchina consecutiva per Facundo Lescano

Settima panchina consecutiva con la Salernitana per Facundo Lescano.

20:04

Serie C, la classifica del girone C

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19:50

Bari, la formazione ufficiale

Bari (4-3-3): Cerofolini; Mogos, Cocetta, Elia, Anzolin; Darboe, Mendicino, Maggiore; Della Morte, Butic, Tribuzzi.

A disp: Pissardo, Mantovani, Grgic, Mane, Bianchi, Colangiuli, Esposito M., Spadavecchia, Prisco. All. Rastelli.

19:40

La formazione ufficiale della Salernitana

Salernitana (3-5-2): Galeotti; Pieraccini, Celiento, Anastasio; Longobardi, Tascone, De Boer, Vitale, Llano; D’Ursi, La Gumina.

A disp: Cevers, Zoia, Gyabuaa, Lescano, Villa, Djamanca, Capuano, Boncori, Del Pin, Cardoni, Bevilacqua. All: Cosmi.

19:30

Salernitana-Bari, i precedenti

Salernitana e Bari tornano ad affrontarsi per la 43esima volta nella loro storia. Il bilancio complessivo delle sfide tra le due formazioni è in favore dei pugliesi: 17 vittorie per i biancorossi, 16 pareggi e 9 successi della Salernitana. L’ultimo precedente all’Arechi risale al 10 novembre 2024 in Serie B, quando il Bari vinse per 2-0 grazie ai gol di Lasagna e Novakovich.

19:20

Dove vedere Salernitana-Bari in tv

La Salernitana ospita all'Arechi il Bari, Serse Cosmi sfida Rastelli: tutte le info per seguire la partita in tv e in streaming.

19:10

La classifica

Come arrivano Salernitana e Bari alla sfida valida per l'ottava giornata di campionato.