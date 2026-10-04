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domenica 4 ottobre 2026

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Arbitro Abdoulaye Diop

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Salernitana-Bari diretta Serie C: segui la sfida all'Arechi, il risultato LIVE

All'Arechi Serse Cosmi sfida la squadra di Rastelli: aggiornamenti in tempo reale sulla partita valida per l'ottava giornata del girone C
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3 min

Pubblicato il 04.10.2026, 19:00 (Aggiornato il 04.10.2026, 20:23)

Serie CSalernitanaBari

Salernitana e Bari si incontrano nella sfida valida per l'ottava giornata del campionato di Serie C. Due grandissime del girone C, che però si ritrovano in momenti decisamente diversi. Da una parte la squadra di Rastelli, che si presenta all'Arechi dopo quattro vittorie nelle ultime cinque partite di campionato. I biancorossi hanno la possibilità di conquistare il primo posto in classifica scavalcando il Sorrento. Salernitana che invece non riesce a trovare la continuità: dopo cinque giornate da imbattuta, la squadra di Serse Cosmi è tornata alla sconfitta nella scorsa giornata di campionato contro il Crotone. La Salernitana per il riscatto, il Bari per mandare un messaggio al campionato: segui la partita su Corrieredellosport.it. Aggiornamenti in tempo reale.

20:18

Settima panchina consecutiva per Facundo Lescano

Settima panchina consecutiva con la Salernitana per Facundo Lescano.

20:04

Serie C, la classifica del girone C

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19:50

Bari, la formazione ufficiale

Bari (4-3-3): Cerofolini; Mogos, Cocetta, Elia, Anzolin; Darboe, Mendicino, Maggiore; Della Morte, Butic, Tribuzzi.

A disp: Pissardo, Mantovani, Grgic, Mane, Bianchi, Colangiuli, Esposito M., Spadavecchia, Prisco. All. Rastelli.

19:40

La formazione ufficiale della Salernitana

Salernitana (3-5-2): Galeotti; Pieraccini, Celiento, Anastasio; Longobardi, Tascone, De Boer, Vitale, Llano; D’Ursi, La Gumina.

A disp: Cevers, Zoia, Gyabuaa, Lescano, Villa, Djamanca, Capuano, Boncori, Del Pin, Cardoni, Bevilacqua. All: Cosmi.

 

19:30

Salernitana-Bari, i precedenti

Salernitana e Bari tornano ad affrontarsi per la 43esima volta nella loro storia. Il bilancio complessivo delle sfide tra le due formazioni è in favore dei pugliesi: 17 vittorie per i biancorossi, 16 pareggi e 9 successi della Salernitana. L’ultimo precedente all’Arechi risale al 10 novembre 2024 in Serie B, quando il Bari vinse per 2-0 grazie ai gol di Lasagna e Novakovich.

19:20

Dove vedere Salernitana-Bari in tv

La Salernitana ospita all'Arechi il Bari, Serse Cosmi sfida Rastelli: tutte le info per seguire la partita in tv e in streaming.

19:10

La classifica

Come arrivano Salernitana e Bari alla sfida valida per l'ottava giornata di campionato.

19:00

Salernitana-Bari, cresce l'attesa

Tutto pronto allo stadio Arechi di Salerno per la sfida tra Salernitana e Bari, valida per l'ottava giornata del campionato di Serie C, girone C: fischio d'inizio in programma alle 20:30.

Stadio Arechi - Salerno

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