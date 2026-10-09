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Dove vedere Brescia-Pro Vercelli in tv? Sky o Dazn, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida tra Eugenio Corini e Daniele Bonera: ecco le info per seguire il match del girone A di Serie C
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2 min

Pubblicato il 09.10.2026, 10:13

Serie CBresciaPro Vercelli

La nona giornata del campionato di Serie C (girone A) si apre allo stadio "Mario Rigamonti" di Brescia, dove l'Union di Eugenio Corini ospiterà la Pro Vercelli dell'ex Milan Daniele Bonera. Rondinelle chiamate a risalire la china, per ricucire il distacco dalla capolista Cittadella, a pochi giorni dal pirotecnico 2-2 in casa del Lecco. I piemontesi, dal canto loro, vogliono tenersi a debita distanza dalla zona playout.

Brescia-Pro Vercelli, l'orario

La partita del girone A di Serie C andrà in scena oggi, venerdì 9 ottobre, alle ore 20:30 allo stadio "Mario Rigamonti", teatro del confronto tra Eugenio Corini e Daniele Bonera.

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Dove vedere Brescia-Pro Vercelli in diretta tv

Brescia-Pro Vercelli sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Brescia-Pro Vercelli, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

 

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