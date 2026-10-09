Dove vedere Brescia-Pro Vercelli in tv? Sky o Dazn, orario

Brescia-Pro Vercelli, l'orario

La partita del girone A di Serie C andrà in scena oggi, venerdì 9 ottobre, alle ore 20:30 allo stadio "Mario Rigamonti", teatro del confronto tra Eugenio Corini e Daniele Bonera.

Dove vedere Brescia-Pro Vercelli in diretta tv

Brescia-Pro Vercelli sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Brescia-Pro Vercelli, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.