Dove vedere Bari-Giugliano in tv? Sky o Dazn, orario

Dopo il ko incassato a Salerno contro la squadra di Cosmi, maturato nel clamoroso finale dell'Arechi, il Bari di Massimo Rastelli va a caccia dell'immediato riscatto con il Giugliano di Raffaele Di Napoli . Pugliesi terzi in classifica alle spalle di Sorrento e Potenza, con Catania e Salernitana in scia, mentre i campani devono allontanarsi dalla zona playout. Gialloblù con una gara da recuperare, complici gli impegni dei nazionali dell' Inter U23.

Bari-Giugliano, l'orario

Fischio d'inizio previsto per oggi, sabato 10 ottobre, alle ore 14:30 allo stadio "San Nicola", dove si giocherà ancora una volta in un clima spettrale per via della contestazione del tifo organizzato biancorosso contro la multiproprietà.

Dove vedere Bari-Giugliano in diretta tv

Bari-Giugliano sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 251 e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Bari-Giugliano, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.