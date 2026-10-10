Dove vedere Bari-Giugliano in tv? Sky o Dazn, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida che vedrà protagonista la squadra di Massimo Rastelli: le info per seguire il match del girone C di Serie C
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

2 min

Pubblicato il 10.10.2026, 09:12 (Aggiornato il 10.10.2026, 09:21)

Serie CBarigiugliano

Dopo il ko incassato a Salerno contro la squadra di Cosmi, maturato nel clamoroso finale dell'Arechi, il Bari di Massimo Rastelli va a caccia dell'immediato riscatto con il Giugliano di Raffaele Di Napoli. Pugliesi terzi in classifica alle spalle di Sorrento e Potenza, con Catania e Salernitana in scia, mentre i campani devono allontanarsi dalla zona playout. Gialloblù con una gara da recuperare, complici gli impegni dei nazionali dell'Inter U23.

Bari-Giugliano, l'orario

Fischio d'inizio previsto per oggi, sabato 10 ottobre, alle ore 14:30 allo stadio "San Nicola", dove si giocherà ancora una volta in un clima spettrale per via della contestazione del tifo organizzato biancorosso contro la multiproprietà.

La Salernitana vince in rimonta con il Bari: decisivi Lescano e Djamanca

Dove vedere Bari-Giugliano in diretta tv

Bari-Giugliano sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 251 e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Bari-Giugliano, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

 

Tutte le news
Serie C

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS