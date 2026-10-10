Dove vedere Casertana-Monopoli in tv? Sky o Dazn, orario
La nona giornata del girone C di Serie C propone anche la sfida tra Casertana e Monopoli, protagoniste oggi allo stadio "Alberto Pinto" di Caserta. La sconfitta di Cava de' Tirreni è costata la panchina al tecnico rossoblù Espinal, sostituito da Roberto Stellone. Esordio al timone dei falchetti per l'ex attaccante del Frosinone. I pugliesi, invece, sono reduci dal pari a reti bianche con il Savoia e in classifica condividono il quinto posto con Salernitana, Picerno e la stessa Casertana.
Casertana-Monopoli, l'orario
Il match del girone C di Serie C è in programma oggi, sabato 10 ottobre, alle ore 14:30 allo stadio "Alberto Pinto" di Caserta. Riflettori puntati sulla prima di Roberto Stellone in Terra di Lavoro.
Dove vedere Casertana-Monopoli in diretta tv
Casertana-Monopoli sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 253 e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Casertana-Monopoli, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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