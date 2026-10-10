Dove vedere Crotone-Audace Cerignola in tv? Sky o Dazn, orario

Allo stadio "Ezio Scida" di Crotone, la squadra di Leandro Greco ospita l' Audace Cerignola di Catalano, in occasione della nona giornata del girone C di Serie C . Calabresi reduci dal ko di Catania e sempre ultimi in classifica a quota zero, ma costretti a convivere con il -6 che sta condizionando inevitabilmente il campionato rossoblù. Gli ofantini, invece, sono attualmente in zona playoff, con 11 punti all'attivo.

Crotone-Audace Cerignola, l'orario

Kick-off alle ore 14:30 di oggi, sabato 10 ottobre, allo stadio "Ezio Scida", teatro del confronto tra il Crotone di Greco e l'Audace Cerignola di Catalano.

Dove vedere Crotone-Audace Cerignola in diretta tv

Crotone-Audace Cerignola sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 254 e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Crotone-Audace Cerignola, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.