Dove vedere Ostiamare-Pianese in tv? Sky o Dazn, orario

L'Ostiamare di David D'Antoni , guidata dalla famiglia De Rossi , ospita una Pianese che vola sulle ali dell'entusiasmo dopo il clamoroso successo conquistato contro il Ravenna di Ronaldinho e soci . I biancoviola, invece, arrivano dal pari di Latina e sono attualmente al tredicesimo posto in classifica, con 8 punti all'attivo. Vincere vorrebbe dire fare un significativo balzo in avanti.

Ostiamare-Pianese, l'orario

Il match del girone B di Serie C, valido per la nona giornata della regular season, si disputerà oggi allo stadio "Pasquale Giannattasio" alle ore 17:30.

Dove vedere Ostiamare-Pianese in diretta tv

Ostiamare-Pianese sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 254 e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Ostiamare-Pianese, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.