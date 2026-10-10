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Dove vedere Ostiamare-Pianese in tv? Sky o Dazn, orario

Il club guidato dalla famiglia De Rossi torna a giocare tra le mura amiche contro la formazione toscana: le info per seguire il match del girone B di Serie C
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2 min

Pubblicato il 10.10.2026, 11:31

Serie CostiamarePianese

L'Ostiamare di David D'Antoni, guidata dalla famiglia De Rossi, ospita una Pianese che vola sulle ali dell'entusiasmo dopo il clamoroso successo conquistato contro il Ravenna di Ronaldinho e soci. I biancoviola, invece, arrivano dal pari di Latina e sono attualmente al tredicesimo posto in classifica, con 8 punti all'attivo. Vincere vorrebbe dire fare un significativo balzo in avanti.

Ostiamare-Pianese, l'orario

Il match del girone B di Serie C, valido per la nona giornata della regular season, si disputerà oggi allo stadio "Pasquale Giannattasio" alle ore 17:30.

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Dove vedere Ostiamare-Pianese in diretta tv

Ostiamare-Pianese sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 254 e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Ostiamare-Pianese, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

 

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