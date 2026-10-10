Il Bari vince al San Nicola: Giugliano ko. Il Cerignola espugna Crotone

Gol, novità in classifica, emozioni e sorprese. Tutto questo è accaduto nel sabato della nona giornata di Serie C . Torna al successo il Bari di Rastelli. I pugliesi, reduci dalla sconfitta contro la Salernitana, al San Nicola hanno battuto il Giugliano per 2-0. Dopo appena sei minuti, Butiz firma il vantaggio dei biancorossi. Il solito Maggiore, al quarto gol stagionale, ha segnato la rete del raddoppio definitivo. Bari che vola momentaneamente al primo posto agganciando il Potenza, che però ha una partita in meno. Vince anche il Cerignola per 3-2 in casa del Crotone . Succede di tutto allo Scida: Vitale sblocca al 21', D'Orazio raddoppia al 44' su rigore e tre minuti dopo Padula porta i pugliesi a più tre. Prima della fine del primo tempo, Musso accorcia le distanze. Il Crotone prova a rimontare nella ripresa, si porta a meno uno col gol di Tanco, ma il forcing finale non basta

Il Savoia torna a vincere, tre punti anche per la Casertana

La Casertana prosegue nel suo ottimo avvio di stagione e vince anche contro il Monopoli: 3-1 in casa per i campani. Bianoverdi che partono forti e trovano la rete del vantaggio con il gol di Vido. Ma giàprima della fine del primo tempo la Casertana ha ribaltato il risultato: prima pareggia Vezzoni, poi Manconi nel recupero firma la rete del sorpasso. Nella ripresa, è ancora Manconi a chiudere la partita. Il Savoia torna a vincere: dopo cinque gare senza successo, batte l'Inter U23 per 2-1. Meola e Scotti segnano i due gol decisivi, inutile la rete di Bovo nella ripresa.

Vince ancora il Grosseto

Per quanto riguarda gli altri due gironi, sono state soltanto due le gare giocate alle 14:30. Il Carpi cade a Crema contro la Pergolettese. La doppietta di Corti nel primo tempo lancia la squadra di Giosa. Lombardi accorcia le distanze al 71', ma nel finale il tentativo di rimonta viene bloccato dall'espulsione di Rossini. Il Carpi, in dieci, segna anche la rete del pareggio a recupero inoltrato, ma viene annullato. Nel girone B, invece, il Grosseto di Indiani, rivelazione dell’inizio di stagione. I maremmani hanno vinto per 3-2 sul campo del Vis Pesaro, ultimo in classifica. Ad aprire le marcature è stato Fiorini al 7'. Di Maucci al 26' la rete del pareggio per i padroni di casa, prima dei gol di Fabri al 28' e Gori al 69'. Nicastro al 75' prova a riaprire la sfida ma non basta.