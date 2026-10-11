Dove vedere Altamura-Catania in tv? Sky o Dazn, orario

Altamura-Catania, l'orario

Il calcio di inizio della sfida tra Altamura e Catania è previsto alle ore 12:30 di oggi, domenica 11 ottobre, allo stadio "Tonino D'Angelo" di Altamura.

Dove vedere Altamura-Catania in diretta tv

Altamura-Catania sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio e su Sky Sport 252, oltre che sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Crotone-Audace Cerignola, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.