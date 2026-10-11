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Dove vedere Altamura-Catania in tv? Sky o Dazn, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sul confronto tra i pugliesi e i siciliani: le info per seguire il match del girone C di Serie C
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2 min

Pubblicato il 11.10.2026, 11:46 (Aggiornato il 11.10.2026, 12:52)

Serie Caltamuracatania

Prosegue la nona giornata del girone C di Serie C. Allo stadio "Tonino D'Angelo" il Catania, reduce da tre successi nelle ultime cinque partite, fa visita all'Altamura, attualmente al sedicesimo posto in classifica con quattro sconfitte accumulate negli ultimi sei turni.

Altamura-Catania, l'orario

Il calcio di inizio della sfida tra Altamura e Catania è previsto alle ore 12:30 di oggi, domenica 11 ottobre, allo stadio "Tonino D'Angelo" di Altamura.

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Dove vedere Altamura-Catania in diretta tv

Altamura-Catania sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio e su Sky Sport 252, oltre che sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

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Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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