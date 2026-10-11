Il Catania non si ferma più: tris all'Altamura. La Torres piega l'Atalanta U23
Il Catania non si ferma più. Terzo successo consecutivo per gli etnei, che nella nona giornata del girone C di Serie C, passano con un netto 3-0 sul campo del Team Altamura: sblocca il sempreverde Coda al 29', raddoppia Roberto Insigne al 58', chiude i conti Cabianca all'81'.
Torres, il filotto di risultati positivi continua: 2-1 all'Atalanta U23
Nona giornata di campionato anche nel girone B di Serie C. Bene la Torres: 2-1 casalingo sull'Atalanta Under 23. Berto apre le danze al 14', chiuse da Scotto al 27'. Sesto risultato utile consecutivo per i sardi, in ascesa in classifica. Seconda sconfitta di fila per la seconda squadra del club nerazzurro.
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