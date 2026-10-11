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Dove vedere Foggia-Potenza in tv? Sky o Dazn, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sul confronto tra rossoneri e rossoblù: le info per seguire il match del girone C di Serie C
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2 min

Pubblicato il 11.10.2026, 12:50 (Aggiornato il 11.10.2026, 12:59)

Serie CFoggiaPotenza

Prosegue la nona giornata del girone C di Serie C. Allo stadio "Zaccheria", il Foggia di Gaetano Auteri, reduce da due vittorie consecutive, ospita la capolista del campionato (momentaneamente agganciata dal Bari): il Potenza di Ivan Tisci, che ha vinto le ultime tre partite di fila e non perde da quattro giornate.

Foggia-Potenza, l'orario

Il calcio di inizio della sfida Foggia-Potenza è previsto alle ore 14:30 di oggi, domenica 11 ottobre, allo stadio "Zaccheria" di Foggia.

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Dove vedere Foggia-Potenza in diretta tv

Foggia-Potenza sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale 251), oltre che sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Foggia-Potenza, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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