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Dove vedere Perugia-Vado in tv? Sky o Dazn, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sul confronto tra biancorossi e rossoblù: le info per seguire il match del girone B di Serie C
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2 min

Pubblicato il 11.10.2026, 13:05

Serie CperugiaVado

Prosegue la nona giornata del girone B di Serie C. Allo stadio "Curi", il Perugia di Aimo Diana, reduce da due vittorie consecutive, ospita il neo-promosso Vado di Giancarlo Riolfo, in striscia positiva: due risultati utili consecutivi prima di arrivare al match con gli umbri.

Perugia-Vado, l'orario

Il calcio di inizio della sfida Perugia-Vado è previsto alle ore 17:30 di oggi, domenica 11 ottobre, allo stadio "Curi" di Perugia.

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Dove vedere Perugia-Vado in diretta tv

Perugia-Vado sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale 253), oltre che sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Perugia-Vado, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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