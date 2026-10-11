Dove vedere Perugia-Vado in tv? Sky o Dazn, orario

Perugia-Vado, l'orario

Il calcio di inizio della sfida Perugia-Vado è previsto alle ore 17:30 di oggi, domenica 11 ottobre, allo stadio "Curi" di Perugia.

Dove vedere Perugia-Vado in diretta tv

Perugia-Vado sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale 253), oltre che sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Perugia-Vado, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.