Dove vedere Casarano-Salernitana in tv? Sky o Dazn, orario
Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida valida per il girone C di Serie C: le info per seguire il match
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Prosegue la nona giornata del girone C di Serie C. La Salernitana, dopo il successo contro il Bari, vuole continuità di risultati. La squadra campana farà visita al Casarano, che a sua volta con un successo supererebbe in classifica proprio i diretti avversari.
Casarano-Salernitana, l'orario
Il calcio di inizio della sfida tra Casarano e Salernitana è previsto alle ore 15:00 di oggi, domenica 11 ottobre, allo stadio "Capozza" di Casarano.
Dove vedere Casarano-Salernitana in tvLa sfida tra Casarano e Salernitana sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, ma per l'occasione anche in diretta in chiaro su Rai 2. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Casarano-Salernitana, dove vederla in streamingServizio streaming attivo su Sky Go e NOW, ma anche su Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento (abbonamento non necessario per Rai Play). Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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