Dove vedere Casarano-Salernitana in tv? Sky o Dazn, orario

Dove vedere Casarano-Salernitana in tv

Casarano-Salernitana, dove vederla in streaming

La sfida tra Casarano e Salernitana sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, ma per l'occasione anche in diretta in chiaro su Rai 2. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW, ma anche su Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento (abbonamento non necessario per Rai Play). Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.​