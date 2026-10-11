Perugia ko contro il Vado, furioso Alessandro Gaucci: "Arbitro scandaloso, se il mio nome dà ancora fastidio..."

Perugia-Vado 0-2: cronaca, statistiche e tabellino

Perugia ko al Curi, Alessandro Gaucci furioso con l'arbitro

Un episodio fortemente contestato dagli umbri, la cui frustrazione per quanto è accaduto è stata espressa al termine dalla partita da Alessandro Gaucci, allontanato a sua volta dalla panchina al 21' per proteste in occasione di un rigore non concesso a Van Amersfoort: "Sono arrivato con tutto l’entusiasmo possibile per ritirare su le sorti di questa piazza, con un grande progetto e una proprietà fortissima, ma vedo che il mio nome dà ancora fastidio - ha detto il figlio dell'indimenticato ex presidente biancorosso Luciano Gaucci -. Un arbitro così, incompetente e arrogante come il quarto uomo, non può essere in buona fede e non meriterebbe di arbitrare nemmeno i pulcini del pollaio".

Le dure parole del dirigente biancorosso

Il dirigente del Grifo è un fiume in piena: "Scandoloso il rigore non dato a Van Amersfoort, non è possibile che al Var non si sia visto. Questa è malafede - ha insistito Gaucci -. Sembra che qualcuno voglia che il nostro progetto non si compia. Evidentemente vedere me e la mia famiglia dà ancora fastidio e ora devo pensare se rimanere o andarmene di nuovo. Non mi interessa di squalifiche o future ripicche nei confronti del Perugia, peggio di così non possono fare. Se non mi vogliono più - ha concluso - prendo e me ne vado".