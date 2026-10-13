"Devi avere qualche problema nella vita se fai l'arbitro", Gaucci stangato da Giudice Sportivo e attaccato dall'AIA

Inibito dalle cariche federali fino al 13 gennaio 2027 , destinatario di un duro comunicato da parte dell'AIA . Le parole di Alessandro Gaucci al termine del match casalingo perso dal Perugia con il Vado (2-0) non smettono di far discutere. Furioso per l'inferiorità numerica dal 6' per espulsione di Papazov, decisa dall'arbitro Vincenzi di Bologna dopo revisione al video, e per la sconfitta , il dirigente del club biancorosso aveva dichiarato: "Già devi avere qualche problema nella vita se fai l'arbitro, secondo me, ma a me non me ne frega un cavolo, io lo dico perché adesso mi hanno rotto veramente le scatole: chi si credono di essere? Come si permettono? Perché? L'arbitro oggi è stato scandaloso. Non dovrebbe più arbitrare in nessuna partita. Sono arrivato con tutto l’entusiasmo possibile per ritirare su le sorti di questa piazza, con un grande progetto e una proprietà fortissima, ma vedo che il mio nome dà ancora fastidio - ha detto il figlio dell'indimenticato ex presidente degli umbri, Luciano Gaucci -. Un arbitro così, incompetente e arrogante come il quarto uomo, non può essere in buona fede e non meriterebbe di arbitrare nemmeno i pulcini del pollaio".

Gaucci dopo Perugia-Vado: "Scandoloso il rigore non dato a Van Amersfoort, questa è malafede"

Poi aveva proseguito e insistito: "Scandoloso il rigore non dato a Van Amersfoort, non è possibile che al Var non si sia visto. Questa è malafede. Sembra che qualcuno voglia che il nostro progetto non si compia. Evidentemente vedere me e la mia famiglia dà ancora fastidio e ora devo pensare se rimanere o andarmene di nuovo. Non mi interessa di squalifiche o future ripicche nei confronti del Perugia, peggio di così non possono fare. Se non mi vogliono più, prendo e me ne vado".

Massini (presidente AIA): "Parole inaccettabili che superano ogni limite della legittima critica sportiva"

Il presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, Francesco Massini, ha espresso attraverso un comunicato ufficialeferma condanna e profonda indignazione per le dichiarazioni rilasciate dal Presidente dell’AC Perugia calcio Alessandro Gaucci, al termine della gara Perugia-Vado: "Le parole pronunciate sono inaccettabili e superano ogni limite della legittima critica sportiva. Insultare gli ufficiali di gara, attribuire loro malafede e denigrare chi sceglie di fare l’arbitro significa ledere la dignità delle persone e dell’intera categoria. Chi ricopre un ruolo dirigenziale ha una responsabilità precisa: contribuire a una cultura sportiva fondata sul rispetto. Dichiarazioni di questo tenore alimentano un clima di ostilità non solo verso gli arbitri, ma nell’intero mondo del calcio, compromettendo quei valori di lealtà e rispetto che devono accomunare tutte le sue componenti. Contrastare la violenza verbale e fisica deve essere un impegno condiviso. L’AIA è al fianco degli ufficiali di gara coinvolti e di tutti gli arbitri che, ogni giorno, svolgono il proprio compito con passione, serietà e senso di responsabilità". Nella nota dell'AIA si legge, inoltre, che: "Le dichiarazioni e la relativa documentazione sono state trasmesse agli organi competenti per le opportune valutazioni atte a tutelare l’AIA in tutte le sedi, nessuna esclusa".