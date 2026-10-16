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Dove vedere Livorno-Grosseto in tv? Sky o Dazn, orario

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2 min

Pubblicato il 16.10.2026, 11:43

Serie CLivornogrosseto

Al via la decima giornata del girone B di Serie C. Allo stadio "Picchi" va in scena una sfida di alta classifica. Il Livorno di Lucarelli, quarto con quindici punti, affronta il Grosseto di Indiani, rivelazione del campionato al terzo posto con diciotto punti conquistati. In caso di vittoria, i maremmani supererebbero momentaneamente il Ravenna.

Livorno-Grosseto, l'orario

Il calcio di inizio della sfida Livorno-Grosseto è previsto alle ore 20:30 di oggi, venerdì 16 ottobre, allo stadio "Picchi" di Livorno.

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Dove vedere Livorno-Grosseto in diretta tv

Livorno-Grosseto sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, oltre che sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Livorno-Grosseto, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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