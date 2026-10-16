Dove vedere Livorno-Grosseto in tv? Sky o Dazn, orario

Livorno-Grosseto, l'orario

Il calcio di inizio della sfida Livorno-Grosseto è previsto alle ore 20:30 di oggi, venerdì 16 ottobre, allo stadio "Picchi" di Livorno.

Dove vedere Livorno-Grosseto in diretta tv

Livorno-Grosseto sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, oltre che sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Livorno-Grosseto, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.