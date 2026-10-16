Ottobre è il Mese Internazionale della Prevenzione del Tumore al Seno: l'iniziativa in Serie A Women e della Reggiana

Ottobre è il Mese Internazionale della Prevenzione del Tumore al Seno , per questo Reggiana ha scelto di mettere in atto un’iniziativa dedicata alle donne e alla promozione della diagnosi precoce, dell’informazione e della ricerca nell’ambito del contrasto al carcinoma mammario.

L'iniziativa prima del calcio d'inizio di Reggiana-Torres

Prima della partita di domani al “Mapei Stadium – Città del Tricolore”, che vedrà la Reggiana sfidare la Torres, ad accompagnare l’ingresso in campo dei calciatori saranno le dirigenti e le atlete del Settore Femminile granata, insieme ad alcune delle loro mamme. Un evento che il Club non pensa solo inserito nell’annuale calendario delle campagne, ma che spera possa contribuire concretamente a supportare le attività promosse dal Comune di Reggio Emilia e le Associazioni attive in questo specifico ambito sanitario.

L'esempio di Giliola Giannini: "Grazie alla pervenzione è possibile intervenire in tempo"

A scendere in campo domani sarà anche Giliola Giannini, madre della calciatrice della Prima Squadra Femminile Francesca Lenzini. Giliola ha combattuto e sconfitto, grazie a un tempestivo intervento riuscito per merito delle attività di screening, il tumore mammario e con forza testimonia l’importanza dell’Ottobre Rosa. “Ottobre non è solo un periodo dell’anno, è un momento in cui a noi donne è chiesto di porre attenzione sul nostro corpo e sui segnali che ci manda. Grazie alle attività di prevenzione, è possibile intervenire in tempo su una malattia che colpisce una donna su otto, come è accaduto con me. Non bisogna mai abbattersi, scegliendo di credere e affidarsi con fiducia ai medici – racconta Giliola – Desidero che il gruppo di donne che domani scenderà in campo possa essere di stimolo per tutte le tifose che le vedranno allo stadio e in televisione. Le stesse che mi auguro possano aderire a tutte le attività di screening necessarie per fronteggiare il cancro al seno. Grazie a Reggiana, che ha scelto di mettersi al fianco di noi donne per una partita che non si gioca nell’ambito dello sport ma della vita”.

Le tesserate e le mamme della Reggiana Femminile indosseranno una maglietta speciale

Nell’ingresso in campo, le tesserate e le mamme della Reggiana Femminile indosseranno una maglietta dedicata al Mese della Prevenzione realizzata dal main sponsor Sistemi Reggio Emilia. Un altro importante partner del Settore Femminile granata, il Centro di Medicina Reggio Emilia, proseguirà le attività dedicate alla prevenzione del tumore al seno. La squadra femminile, infatti, giovedì 22 ottobre alle ore 12:30 prenderà parte all’evento “UNA PARTE DI TE” che si svolgerà in via Guido Franzini, 8 a Reggio Emilia. Nell’incontro interverrà il Dott. Carlo Alberto Mori, specialista in Radiodiagnostica e Diagnostica Senologica.

(Fonte: sito ufficiale A.C. Reggiana 1919)