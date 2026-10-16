Pari show tra Livorno e Grosseto: il derby del Picchi finisce 4-4

Livorno-Grosseto 4-4: cronaca, statistiche e tabellino

Sabattini e Andreoli replicano alla doppietta di Malagrida

Subito fuochi d'artificio all'Armando Picchi, dove i padroni di casa vanno in vantaggio dopo appena 3': perfetto l'assist di Malotti per Malagrida, che scatta sul filo del fuorigioco e fa 1-0. Immediata però la reazione del Grosseto, che risponde al 7' con Sabattini: sterzata per mandare a vuoto mezza difesa livornese e palla in rete per l'1-1. Tutto da rifare per il Livorno, che passa però di nuovo al 12' con la stessa ricetta: filtrante di Malotti per Malagrida e nuovo vantaggio per la squadra di Lucarelli. Quella di Indiani non ha però alcuna intenzione di mollare e raggiunge un'altra volta il pari prima del riposo, con Andreoli che nel recupero (45+1') va a segno in spaccata su cross di Mannelli e fa 2-2.

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Pari show tra Livorno e Grosseto: finisce 4-4

Chiuso un primo tempo spettacolare, la ripresa inizia con lo stesso copione e con un immediato botta e risposta: avanti il Grosseto con Pitti, lesto sottoporta dopo un altro cross di Mannelli (52') e pari dei padroni di casa con Malotti su assist di Aramu (54'). Un derby infinito quello dell'Armando Picchi e le emozioni si susseguono senza sosta: il subentrato Fantacci riporta avanti gli ospiti con un gran sinistro dal limite (75'), ma il Livorno trova la forza di reagire e si salva con Mancini, anche lui entrato in corso d'opera e autore all'88' del definitivo 4-4. Un punto che non basta al Grosseto per scalare posizioni: la squadra di Indiani resta terza, momentaneamente a -1 dal Ravenna e a -6 dallo Spezia (in attesa dello scontro diretto al vertice in programma domenica, 18 ottobre, in Romagna). Secondo pari di fila per il Livorno, che vede così allungarsi a tre la serie di gare senza vittoria e resta a -3 dai maremmani.

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