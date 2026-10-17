Dove vedere Salernitana-Scafatese in tv? Sky o Dazn, orario

Salernitana, dopo il pareggio contro il Casarano, è alla ricerca di un nuovo successo per avvicinare le prime posizioni in classifica. All'Arechi ospiterà la Scafatese, formazione appaiata in classifica a quota 13 punti, e reduce da sei risultati utili consecutivi. Salernitana-Scafatese, l'orario ​Prosegue la decima giornata del girone C di Serie C . La, dopo il pareggio contro il, è alla ricerca di un nuovo successo per avvicinare le prime posizioni in classifica. All'Arechi ospiterà la, formazione appaiata in classifica a quota 13 punti, e reduce da sei risultati utili consecutivi. Il calcio di inizio della sfida tra Salernitana e Scafatese è previsto alle ore 15:00 di oggi, sabato 17 ottobre, allo stadio "Arechi" di Salerno.

Dove vedere Salernitana-Scafatese in tv La sfida Salernitana-Scafatese sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Salernitana-Scafatese, dove vederla in streaming Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.