Dove vedere Potenza-Catania in tv? Sky o Dazn, orario

Potenza, primo in classifica e reduce da quattro risultati utili consecutivi, ospita il Catania. Anche i siciliani stanno vivendo un grandissimo momento di forma, con tre vittorie di fila che hanno permesso di scalare la classifica fino al quarto posto, a -6 dalla vetta. Potenza-Catania, l'orario La decima giornata del girone C di Serie C presenta una sfida al vertice in classifica . Il, primo in classifica e reduce da quattro risultati utili consecutivi, ospita il Catania. Anche i siciliani stanno vivendo un grandissimo momento di forma, con tre vittorie di fila che hanno permesso di scalare la classifica fino al quarto posto, a -6 dalla vetta. Il calcio di inizio della sfida tra Potenza e Catania è previsto alle ore 17:30 di oggi, sabato 17 ottobre, allo stadio "Alfredo Viviani" di Potenza.

Dove vedere Potenza-Catania in tv La sfida Potenza-Catania sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Potenza-Catania, dove vederla in streaming Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.