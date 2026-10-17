Dove vedere Potenza-Catania in tv? Sky o Dazn, orario
Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida da alta classifica del girone C di Serie C: le info per seguire il match
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google
La decima giornata del girone C di Serie C presenta una sfida al vertice in classifica. Il Potenza, primo in classifica e reduce da quattro risultati utili consecutivi, ospita il Catania. Anche i siciliani stanno vivendo un grandissimo momento di forma, con tre vittorie di fila che hanno permesso di scalare la classifica fino al quarto posto, a -6 dalla vetta.
Potenza-Catania, l'orario
Il calcio di inizio della sfida tra Potenza e Catania è previsto alle ore 17:30 di oggi, sabato 17 ottobre, allo stadio "Alfredo Viviani" di Potenza.
Dove vedere Potenza-Catania in tvLa sfida Potenza-Catania sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Potenza-Catania, dove vederla in streamingServizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Tutte le newsSerie C
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS