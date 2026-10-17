Tre punti per la Reggiana: Torres ko. L'Inter U23 cade contro il Monopoli
Dopo gli anticipi del venerdì con la vittoria del Lecco sulla Pro Vercelli e lo spettacolare pareggio per 4-4 tra Grosseto e Livorno, prosegue la decima giornata del campionato di Serie C. Nel girone B, la Reggiana, dopo due sconfitte consecutive, torna a vincere. 2-0 al Città del Tricolore contro la Torres: tre punti importanti che rilanciano in classifica la squadra di Tesser, arrivati grazie ai gol decisivi di Sipos e Portanova. Vittoria anche per il Guidonia contro il Forlì: Tonetto e Vertainen hanno portato sul doppio vantaggio la squadra di casa, Gabellini e Perini hanno firmato il pareggio nel finale della sfida. All'85', Spavone regala la vittoria ai suoi.
Stabile salva la Samb a Vado. Vince il Carpi
Beffa Sambenedettese contro il Vado. La formazione marchigiana passa avanti, si fa rimontare e nel finale pareggia nuovamente. Dopo il gol del vantaggio di Candellori al 22', la formazione di D'Alesio si è fatta recuperare al 74' dall'ex della partita Cernigoi, su rigore. Passano due minuti e Vita firma la rete del vantaggio. All'ultimo secondo del recupero, Stabile firma la rete del pareggio. Pari senza reti nella sfida tra Pianese e Pineto. Passando al girone C, arriva la vittoria in rimonta per il Monopoli contro l'Inter U23. 4-2 per i pugliesi che reagiscono bene dopo il vantaggio iniziale dei nerazzurri targato Zuberek. Vido pareggia cinque minuti dopo segnando su rigore, con Scipioni che al 24' firma la rete del sorpasso. A inizio ripresa, ancora Vido a segna per chiudere la doppietta personale e la partita. Nel finale, Fall cala il poker con il gol all'85'. Nel girone A, vittoria del Carpi contro il Lumezzane: Anatriello sblocca la sfida per gli ospiti, Figoli e Sall completano la rimonta. A recupero inoltrato, spazio anche per il gol del 3-1 che porta la firma di Montipò.
Serie C, alle 17:30 in campo Catania e Salernitana
Il sabato di Serie C proseguirà con le gare delle 17:30. Per il girone A scenderanno in campo Folgore Caratese e Treviso. Mentre nel girone C, occhi puntati sulla sfida tra la capolista Potenza e il Catania. In campo anche la Salernitana nel derby campano contro la Scafatese.
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