Tre punti per la Reggiana: Torres ko. L'Inter U23 cade contro il Monopoli

Dopo gli anticipi del venerdì con la vittoria del Lecco sulla Pro Vercelli e lo spettacolare pareggio per 4-4 tra Grosseto e Livorno, prosegue la decima giornata del campionato di Serie C. Nel girone B, la Reggiana, dopo due sconfitte consecutive, torna a vincere. 2-0 al Città del Tricolore contro la Torres: tre punti importanti che rilanciano in classifica la squadra di Tesser, arrivati grazie ai gol decisivi di Sipos e Portanova. Vittoria anche per il Guidonia contro il Forlì: Tonetto e Vertainen hanno portato sul doppio vantaggio la squadra di casa, Gabellini e Perini hanno firmato il pareggio nel finale della sfida. All'85', Spavone regala la vittoria ai suoi.